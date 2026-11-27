CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|
27.11.2026 18:10:41
EQS-AFR: CPI Europe AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: CPI Europe AG
/ Release of Financial Reports
CPI Europe AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q3
Language: German
Address: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/cpi-europe-konzernzwischenmitteilung-q1-3-2026-spdf.pdf
Language: English
Address: https://cdn.cpi-europe.com/uploads/finance/consolidated_interim_financial_report_q1-3_2026.pdf
27.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|CPI Europe AG
|Wienerbergstraße 9
|1100 Vienna
|Austria
|Internet:
|http://cpi-europe.com/
|LEI Code:
|5299000DUMZ99SBBX121
|End of News
|EQS News Service
|
2443632 27.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|
18:10
|EQS-AFR: CPI Europe AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
18:10
|EQS-AFR: CPI Europe AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
18:05
|EQS-News: CPI Europe veröffentlicht ungeprüfte Finanzergebnisse für die ersten drei Quartale 2026 (EQS Group)
|
18:05
|EQS-News: CPI Europe announces unaudited financial results for the first three quarters of 2026 (EQS Group)
|
24.11.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
20.11.26
|Verluste in Wien: ATX Prime beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in Wien: ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in Wien: ATX Prime legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|07.06.24
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|15.09.23
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|30.07.21
|CPI Europe kaufen
|Erste Group Bank
|11.06.21
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|15.09.20
|CPI Europe accumulate
|Erste Group Bank
|21.06.24
|CPI Europe Reduce
|Erste Group Bank
|14.09.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|18.07.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CPI Europe verkaufen
|Deutsche Bank AG
|08.04.22
|CPI Europe buy
|Erste Group Bank
|05.12.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|29.11.24
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|27.09.23
|CPI Europe neutral
|Erste Group Bank
|14.09.22
|CPI Europe Hold
|Erste Group Bank
|21.07.20
|CPI Europe neutral
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,60
|-0,64%