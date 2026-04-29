EQS-AFR: creditshelf Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: creditshelf Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

creditshelf Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.04.2026 / 20:15 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026

Ort:

Hiermit gibt die creditshelf Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.06.2026Ort: https://creditshelf-ag.de/finanzberichte/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.06.2026Ort: https://creditshelf-ag.de/finanzberichte/

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