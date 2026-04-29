creditshelf Aktiengesellschaft Inhaber Aktie
WKN DE: A41YEG / ISIN: DE000A41YEG8
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29.04.2026 20:15:03
EQS-AFR: creditshelf Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: creditshelf Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die creditshelf Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2026
Ort: https://creditshelf-ag.de/finanzberichte/
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|creditshelf Aktiengesellschaft
|Hausener Weg 29
|60489 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|https://creditshelf-ag.de/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2318394 29.04.2026 CET/CEST
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