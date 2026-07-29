DATA MODUL Aktie
WKN: 549890 / ISIN: DE0005498901
|
29.07.2026 15:46:14
EQS-AFR: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://www.data-modul.com/en/company/investor-relations/financial-reports
29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
|Landsberger Straße 322
|80687 München
|Deutschland
|Internet:
|www.data-modul.com
|LEI Code:
|529900TID8A3AEWPG697
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2373696 29.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!