17.11.2025 14:08:33

EQS-AFR: Delivery Hero SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Delivery Hero SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

17.11.2025 / 14:08 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Delivery Hero SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com

 
