Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|
17.11.2025 14:08:33
EQS-AFR: Delivery Hero SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delivery Hero SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Delivery Hero SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/de/financial-reports-and-presentations
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort: https://ir.deliveryhero.com/financial-reports-and-presentations
17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2231078 17.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!