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WKN DE: 514680 / ISIN: DE0005146807

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10.11.2026 16:30:21

EQS-AFR: Delticom AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Delticom AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Delticom AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

10.11.2026 / 16:30 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Delticom AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.delti.com/de/investor-relations/mitteilungen/

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.delti.com/en/investor-relations/news/

10.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Delticom AG
Hedwig-Kohn-Straße 1
31319 Sehnde
Germany
Internet: www.delti.com
LEI Code: 529900F3EU2GVHVCLR26

 
End of News EQS News Service

2423248  10.11.2026 CET/CEST

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