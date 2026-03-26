Delticom Aktie
WKN DE: 514680 / ISIN: DE0005146807
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26.03.2026 10:30:03
EQS-AFR: Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delticom AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Delticom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.delti.com/de/investor-relations/berichte-prasentationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.delti.com/en/investor-relations/reports-presentations/financial-reports/
26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delticom AG
|Hedwig-Kohn-Straße 1
|31319 Sehnde
|Deutschland
|Internet:
|www.delti.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2293584 26.03.2026 CET/CEST
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