Delticom Aktie
WKN DE: 514680 / ISIN: DE0005146807
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10.11.2026 16:30:21
EQS-AFR: Delticom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Delticom AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Delticom AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.delti.com/de/investor-relations/mitteilungen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.delti.com/en/investor-relations/news/
10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delticom AG
|Hedwig-Kohn-Straße 1
|31319 Sehnde
|Deutschland
|Internet:
|www.delti.com
|LEI Code:
|529900F3EU2GVHVCLR26
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2423248 10.11.2026 CET/CEST
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