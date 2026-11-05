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05.11.2026 14:00:01

EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Dermapharm Holding SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

05.11.2026 / 14:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Dermapharm Holding SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/

Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://ir.dermapharm.de/en/investor-relations/financial-reports-presentations/

05.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Germany
Internet: ir.dermapharm.de
LEI Code: 5299009F0KNZINQQQK37

 
End of News EQS News Service

2426594  05.11.2026 CET/CEST

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