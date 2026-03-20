Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
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20.03.2026 11:07:33
EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dermapharm Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Dermapharm Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://ir.dermapharm.de/en/investor-relations/financial-reports-presentations/
20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dermapharm Holding SE
|Lil-Dagover-Ring 7
|82031 Grünwald
|Deutschland
|Internet:
|ir.dermapharm.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2295226 20.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
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11:07
|EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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11:07
|EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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