EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dermapharm Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.03.2026 / 11:07 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die Dermapharm Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://ir.dermapharm.de/en/investor-relations/financial-reports-presentations/

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