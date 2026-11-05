Dermapharm Aktie
WKN DE: A2GS5D / ISIN: DE000A2GS5D8
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05.11.2026 14:00:01
EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dermapharm Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Dermapharm Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://ir.dermapharm.de/de/investor-relations/finanzberichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://ir.dermapharm.de/en/investor-relations/financial-reports-presentations/
05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dermapharm Holding SE
|Lil-Dagover-Ring 7
|82031 Grünwald
|Deutschland
|Internet:
|ir.dermapharm.de
|LEI Code:
|5299009F0KNZINQQQK37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2426594 05.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
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05.11.26
|EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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05.11.26
|EQS-AFR: Dermapharm Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
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