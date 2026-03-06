Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
06.03.2026 10:30:33
EQS-AFR: Deutsche Bank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Bank AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche Bank AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://investor-relations.db.com/reports-and-events/annual-reports/index?language_id=3
Language: English
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://investor-relations.db.com/reports-and-events/annual-reports/index?language_id=1
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://investor-relations.db.com/reports-and-events/annual-reports/index?language_id=3
Language: English
Date of disclosure: March 12, 2026
Address: https://investor-relations.db.com/reports-and-events/annual-reports/index?language_id=1
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://investor-relations.db.com/reports-and-events/quarterly-results?language_id=3
Language: English
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://investor-relations.db.com/reports-and-events/quarterly-results?language_id=1
06.03.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Bank AG
|Taunusanlage 12
|60325 Frankfurt a. M.
|Germany
|Internet:
|www.db.com
|End of News
|EQS News Service
|
2287162 06.03.2026 CET/CEST
Analysen zu Deutsche Bank AG
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|27,04
|-3,38%
