EQS-AFR: Deutsche Beteiligungs AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Deutsche Beteiligungs AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.dbag.de/shareholder-relations/veroeffentlichungen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.dbag.com/shareholder-relations/publications/

