Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
03.02.2026 18:03:43
EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Börse AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche Börse AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 11, 2026
Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932352/635c508e93ea08740f978e3cdbb70801/data/annual-report-2025_tug_konzern-jahresfinanzbericht_de.pdf
Language: English
Date of disclosure: March 11, 2026
Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932348/b9015a1a2b7add33a8a0d01527dc9da8/data/annual-report-2025_tug_konzern-jahresfinanzbericht_en.pdf
03.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2270534 03.02.2026 CET/CEST
Analysen zu Deutsche Börse AG
|26.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|205,70
|-0,05%
