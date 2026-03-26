Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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26.03.2026 17:18:43
EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Börse AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche Börse AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: April 27, 2026
Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5042132/cbad5869d682f94e8722f0b841f5dc13/data/gdb-quartalsmitteilung-q1-2026-tug_de.pdf
Language: English
Date of disclosure: April 27, 2026
Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5042136/95f3e1db4844fe899c220fab694d1b6b/data/gdb-quarterly-statement-q1-2026-tug_en.pdf
26.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt / Main
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|End of News
|EQS News Service
|
2298778 26.03.2026 CET/CEST
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