EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Börse AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



26.03.2026 / 17:18 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year



Language: German

Date of disclosure: April 27, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: April 27, 2026

Address:

Deutsche Börse AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: April 27, 2026Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5042132/cbad5869d682f94e8722f0b841f5dc13/data/gdb-quartalsmitteilung-q1-2026-tug_de.pdf Language: EnglishDate of disclosure: April 27, 2026Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5042136/95f3e1db4844fe899c220fab694d1b6b/data/gdb-quarterly-statement-q1-2026-tug_en.pdf

26.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News