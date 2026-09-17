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17.09.2026 09:51:31

EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Börse AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

17.09.2026 / 09:51 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Deutsche Börse AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: October 20, 2026
Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5441084/c77b3bc06cd745763d5133c2647e3c5a/data/gdb-quartalsmitteilung-q3-2026-tug_de.pdf

Language: English
Date of disclosure: October 20, 2026
Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5441086/9e1f0fd6f28a0daae9bf0daa34960af0/data/gdb-quarterly-statement-q3-2026-tug_en.pdf

17.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt / Main
Germany
Internet: www.deutsche-boerse.com
LEI Code: 529900G3SW56SHYNPR95

 
End of News EQS News Service

2400330  17.09.2026 CET/CEST

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