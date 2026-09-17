EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Börse AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



17.09.2026 / 09:51 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year



Language: German

Date of disclosure: October 20, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: October 20, 2026

Address:

Deutsche Börse AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: October 20, 2026Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5441084/c77b3bc06cd745763d5133c2647e3c5a/data/gdb-quartalsmitteilung-q3-2026-tug_de.pdf Language: EnglishDate of disclosure: October 20, 2026Address: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5441086/9e1f0fd6f28a0daae9bf0daa34960af0/data/gdb-quarterly-statement-q3-2026-tug_en.pdf

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