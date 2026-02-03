EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.03.2026Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932354/2f4770db3652cc6e2701ca0bd93ba5f6/data/annual-report-2025_tug_jahresfinanzbericht_de.pdf Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.03.2026Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932346/776e6dbbce74db7647ef61792d8c259c/data/annual-report-2025_tug_jahresfinanzbericht_en.pdf

