Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
03.02.2026 14:50:53
EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932354/2f4770db3652cc6e2701ca0bd93ba5f6/data/annual-report-2025_tug_jahresfinanzbericht_de.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932346/776e6dbbce74db7647ef61792d8c259c/data/annual-report-2025_tug_jahresfinanzbericht_en.pdf
03.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2270522 03.02.2026 CET/CEST
|
03.02.26