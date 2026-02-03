Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

03.02.2026 14:50:53

EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

03.02.2026 / 14:50 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932354/2f4770db3652cc6e2701ca0bd93ba5f6/data/annual-report-2025_tug_jahresfinanzbericht_de.pdf

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4932346/776e6dbbce74db7647ef61792d8c259c/data/annual-report-2025_tug_jahresfinanzbericht_en.pdf

03.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.deutsche-boerse.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2270522  03.02.2026 CET/CEST

