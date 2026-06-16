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16.06.2026 14:44:33

EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.06.2026 / 14:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5302536/bdbfff0c664bed6335ee205619f77082/data/gdb-quartalsmitteilung-q2-2026-tug_de.pdf

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5302532/858470075d448a99a82eef19cf377751/data/gdb-quarterly-statement-q2-2026-tug_en.pdf

16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: www.deutsche-boerse.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2347266  16.06.2026 CET/CEST

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