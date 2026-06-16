Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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16.06.2026 14:44:33
EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5302536/bdbfff0c664bed6335ee205619f77082/data/gdb-quartalsmitteilung-q2-2026-tug_de.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5302532/858470075d448a99a82eef19cf377751/data/gdb-quarterly-statement-q2-2026-tug_en.pdf
16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2347266 16.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Deutsche Börse AG
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16.06.26
|EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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16.06.26
|EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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|JP Morgan Chase & Co.
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|05.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Deutsche Börse Overweight
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|28.04.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.04.26
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|Warburg Research
|15.06.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Deutsche Börse Neutral
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