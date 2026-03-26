Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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26.03.2026 17:18:43
EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5042132/cbad5869d682f94e8722f0b841f5dc13/data/gdb-quartalsmitteilung-q1-2026-tug_de.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5042136/95f3e1db4844fe899c220fab694d1b6b/data/gdb-quarterly-statement-q1-2026-tug_en.pdf
26.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2298778 26.03.2026 CET/CEST
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