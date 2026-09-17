Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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17.09.2026 09:51:31
EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.10.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5441084/c77b3bc06cd745763d5133c2647e3c5a/data/gdb-quartalsmitteilung-q3-2026-tug_de.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.10.2026
Ort: https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/5441086/9e1f0fd6f28a0daae9bf0daa34960af0/data/gdb-quarterly-statement-q3-2026-tug_en.pdf
17.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
|LEI Code:
|529900G3SW56SHYNPR95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2400330 17.09.2026 CET/CEST
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|EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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|EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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