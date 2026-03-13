Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
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13.03.2026 15:55:53
EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Euroshop AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche EuroShop AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.deutsche-euroshop.de/einzelabschluss
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.deutsche-euroshop.de/geschaeftsbericht
Language: English
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.deutsche-euroshop.com/annualreport
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.deutsche-euroshop.de/halbjahresbericht
Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.deutsche-euroshop.com/halfyearreport
13.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche EuroShop AG
|Heegbarg 36
|22391 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.deutsche-euroshop.de
|End of News
|EQS News Service
|
2291380 13.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG
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13.03.26
|EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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13.03.26
|EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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10.03.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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04.03.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.at)
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04.03.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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|Einzelhandelsmieten in Innenstadtlagen steigen deutlich (dpa-AFX)
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21.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
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|Deutsche Euroshop Hold
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|17.11.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|17.11.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|17.11.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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