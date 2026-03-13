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13.03.2026 15:55:53

EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Euroshop AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche EuroShop AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

13.03.2026 / 15:55 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Deutsche EuroShop AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.deutsche-euroshop.de/einzelabschluss

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.deutsche-euroshop.de/geschaeftsbericht

Language: English
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.deutsche-euroshop.com/annualreport

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.deutsche-euroshop.de/halbjahresbericht

Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.deutsche-euroshop.com/halfyearreport

13.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche EuroShop AG
Heegbarg 36
22391 Hamburg
Germany
Internet: www.deutsche-euroshop.de

 
End of News EQS News Service

2291380  13.03.2026 CET/CEST

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