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13.03.2026 15:55:53

EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Euroshop AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche EuroShop AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

13.03.2026 / 15:55 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche EuroShop AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/einzelabschluss

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/geschaeftsbericht

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.com/annualreport

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/halbjahresbericht

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.com/halfyearreport

13.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche EuroShop AG
Heegbarg 36
22391 Hamburg
Deutschland
Internet: www.deutsche-euroshop.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2291380  13.03.2026 CET/CEST

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