Deutsche Euroshop Aktie
WKN: 748020 / ISIN: DE0007480204
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13.03.2026 15:55:53
EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Euroshop AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche EuroShop AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/einzelabschluss
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/geschaeftsbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.com/annualreport
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/halbjahresbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.deutsche-euroshop.com/halfyearreport
13.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche EuroShop AG
|Heegbarg 36
|22391 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-euroshop.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2291380 13.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Deutsche Euroshop AG
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13.03.26
|EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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13.03.26
|EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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10.03.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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09.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
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04.03.26
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04.03.26
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21.02.26
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21.01.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Euroshop AG
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|17.11.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|17.11.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|14.11.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|19.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|07.08.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|15.05.25
|Deutsche Euroshop Add
|Baader Bank
|17.11.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|17.11.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|15.08.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.06.25
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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