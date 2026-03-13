EQS-AFR: Deutsche EuroShop AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Euroshop AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche EuroShop AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.03.2026 / 15:55 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Deutsche EuroShop AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/einzelabschluss Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/geschaeftsbericht Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://www.deutsche-euroshop.com/annualreport Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.08.2026Ort: https://www.deutsche-euroshop.de/halbjahresbericht Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.08.2026Ort: https://www.deutsche-euroshop.com/halfyearreport

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