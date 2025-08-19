Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.08.2025 14:05:03

EQS-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Lufthansa AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche Lufthansa AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

19.08.2025 / 14:05 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Deutsche Lufthansa AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: March 06, 2026
Address: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Language: English
Date of disclosure: March 06, 2026
Address: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 06, 2026
Address: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Language: English
Date of disclosure: March 06, 2026
Address: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Language: English
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html

19.08.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Deutsche Lufthansa AG
Venloer Str. 151-153
50672 Cologne
Germany
Internet: www.lufthansagroup.com/investor-relations

 
End of News EQS News Service

2185902  19.08.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen

13.08.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.08.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
04.08.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 8,29 0,85% Lufthansa AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:16 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX im Plus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigt sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen