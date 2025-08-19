Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

19.08.2025 14:05:03

EQS-AFR: Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Lufthansa AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.08.2025 / 14:05 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Lufthansa AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-veroeffentlichungen/finanzberichte.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-publications/financial-reports.html

19.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Lufthansa AG
Venloer Str. 151-153
50672 Köln
Deutschland
Internet: www.lufthansagroup.com/investor-relations

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2185902  19.08.2025 CET/CEST

