pbb Aktie
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
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13.07.2026 08:04:53
EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Pfandbriefbank AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Pfandbriefbank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.pfandbriefbank.com/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/financial-reports/
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Pfandbriefbank AG
|Parkring 28
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|http://www.pfandbriefbank.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2364358 13.07.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
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08:04
|EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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08:04
|EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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