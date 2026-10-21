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21.10.2026 07:48:21

EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Pfandbriefbank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

21.10.2026 / 07:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Pfandbriefbank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.pfandbriefbank.com/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/financial-reports/

21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG
Parkring 28
85748 Garching
Deutschland
Internet: http://www.pfandbriefbank.com
LEI Code: DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419198  21.10.2026 CET/CEST

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