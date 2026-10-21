pbb Aktie
WKN: 801900 / ISIN: DE0008019001
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21.10.2026 07:48:21
EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Pfandbriefbank AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Pfandbriefbank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.pfandbriefbank.com/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/financial-reports/
21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Pfandbriefbank AG
|Parkring 28
|85748 Garching
|Deutschland
|Internet:
|http://www.pfandbriefbank.com
|LEI Code:
|DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2419198 21.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
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21.10.26
|EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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21.10.26
|EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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19.10.26
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Gewinne im SDAX (finanzen.at)
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15.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
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12.10.26
|Börsianer warten auf Impulse: SDAX am Nachmittag ohne Schwung (finanzen.at)
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12.10.26
|XETRA-Handel: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
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07.10.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
Analysen zu pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Aktien in diesem Artikel
|pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
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