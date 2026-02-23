DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
23.02.2026 14:01:24
EQS-AFR: Deutsche Post AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Post AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Deutsche Post AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.03.2026
Ort: https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://group.dhl.com/de/investoren/ir-download-center.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.08.2026
Ort: https://group.dhl.com/en/investors/ir-download-center.html
23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Post AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2280070 23.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!