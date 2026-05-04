Deutsche Telekom Aktie

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04.05.2026 17:00:04

EQS-AFR: Deutsche Telekom AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Telekom AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche Telekom AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

04.05.2026 / 17:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Deutsche Telekom AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)

Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.telekom.com/26QI

Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.telekom.com/26q1

04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Deutsche Telekom AG
Friedrich Ebert Allee 140
53113 Bonn
Germany
Internet: www.telekom.com

 
End of News EQS News Service

2238428  04.05.2026 CET/CEST

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