Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
04.05.2026 17:00:04
EQS-AFR: Deutsche Telekom AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Deutsche Telekom AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutsche Telekom AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)
Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.telekom.com/26QI
Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.telekom.com/26q1
04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Deutsche Telekom AG
|Friedrich Ebert Allee 140
|53113 Bonn
|Germany
|Internet:
|www.telekom.com
|End of News
|EQS News Service
|
2238428 04.05.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
04.05.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
04.05.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
04.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.05.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|EQS-AFR: Deutsche Telekom AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|29.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|24.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|26.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|14.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.10.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
|10.09.24
|Deutsche Telekom Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|27,07
|-1,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.