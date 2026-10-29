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29.10.2026 08:37:21

EQS-AFR: Deutz AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: DEUTZ AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Deutz AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

29.10.2026 / 08:37 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

DEUTZ AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://www.deutz.com/de/investor-relations

Language: English
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://www.deutz.com/en/investor-relations

29.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln (Porz-Eil)
Germany
Internet: www.deutz.com
LEI Code: 5299005DETTV58V2PP63

 
End of News EQS News Service

2424286  29.10.2026 CET/CEST

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