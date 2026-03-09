DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|
09.03.2026 10:57:43
EQS-AFR: DEUTZ AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DEUTZ AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DEUTZ AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.deutz.com/de/investor-relations/finanzberichte-und-praesentationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.deutz.com/en/investor-relations/financial-reports-and-presentations/financial-reports/
