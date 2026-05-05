DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
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05.05.2026 09:47:03
EQS-AFR: DEUTZ AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DEUTZ AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DEUTZ AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://www.deutz.com/de/investor-relations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://www.deutz.com/en/investor-relations/
05.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2321338 05.05.2026 CET/CEST
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