DF Deutsche Forfait Aktie
WKN DE: A2AA20 / ISIN: DE000A2AA204
|
29.04.2026 09:53:25
EQS-AFR: DF Deutsche Forfait AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: DF Deutsche Forfait AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
DF Deutsche Forfait AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/
Language: English
Date of disclosure: April 30, 2026
Address: https://www.dfag.de/en/investor-relations/publications/
29.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|DF Deutsche Forfait AG
|Gustav-Heinemann-Ufer 56
|50968 Köln
|Germany
|Internet:
|www.dfag.de
|End of News
|EQS News Service
|
2317774 29.04.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DF Deutsche Forfait AG
Analysen zu DF Deutsche Forfait AG
Aktien in diesem Artikel
|DF Deutsche Forfait AG
|1,79
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX stabil -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex präsentiert sich wenig bewegt. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.