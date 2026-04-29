EQS-AFR: DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



29.04.2026 / 09:53 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die DF Deutsche Forfait AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.dfag.de/en/investor-relations/publications/

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