DF Deutsche Forfait Aktie
WKN DE: A2AA20 / ISIN: DE000A2AA204
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29.04.2026 09:53:25
EQS-AFR: DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DF Deutsche Forfait AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.dfag.de/en/investor-relations/publications/
29.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DF Deutsche Forfait AG
|Gustav-Heinemann-Ufer 56
|50968 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.dfag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2317774 29.04.2026 CET/CEST
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