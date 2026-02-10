DMG MORI Aktie
WKN: 587800 / ISIN: DE0005878003
10.02.2026 09:59:33
EQS-AFR: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://dmgmori.com/ag-de-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://dmgmori.com/ag-en-2025
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://dmgmori.com/gb-de-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://dmgmori.com/gb-en-2025
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://dmgmori.com/q2-de-2026
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://dmgmori.com/q2-en-2026
