DMG MORI Aktie

WKN: 587800 / ISIN: DE0005878003

10.02.2026 09:59:33

EQS-AFR: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.02.2026 / 09:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://dmgmori.com/ag-de-2025

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://dmgmori.com/ag-en-2025

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://dmgmori.com/gb-de-2025

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://dmgmori.com/gb-en-2025

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://dmgmori.com/q2-de-2026

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://dmgmori.com/q2-en-2026

10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
Gildemeisterstraße 60
33689 Bielefeld
Deutschland
Internet: www.dmgmori.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2274018  10.02.2026 CET/CEST

