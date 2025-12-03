Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|
03.12.2025 13:51:04
EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Douglas AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Douglas AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: December 18, 2025
Address: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Language: English
Date of disclosure: December 18, 2025
Address: https://douglas.group/en/investors/publications
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: December 18, 2025
Address: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Language: English
Date of disclosure: December 18, 2025
Address: https://douglas.group/en/investors/publications
03.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Germany
|End of News
|EQS News Service
|
2239808 03.12.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Douglas AGmehr Nachrichten
|
03.12.25
|EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
03.12.25
|EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
03.12.25
|Erste Schätzungen: Douglas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.11.25
|Freitagshandel in Frankfurt: SDAX notiert am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
26.11.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende fester (finanzen.at)
Analysen zu Douglas AGmehr Analysen
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
|26.03.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|12,22
|0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.