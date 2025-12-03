Douglas Aktie

WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

03.12.2025 13:51:04

EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Douglas AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

03.12.2025 / 13:51 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Douglas AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: December 18, 2025
Address: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Language: English
Date of disclosure: December 18, 2025
Address: https://douglas.group/en/investors/publications

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: December 18, 2025
Address: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Language: English
Date of disclosure: December 18, 2025
Address: https://douglas.group/en/investors/publications

03.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Germany

 
End of News EQS News Service

2239808  03.12.2025 CET/CEST

