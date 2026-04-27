EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Douglas AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]



27.04.2026 / 09:36 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)



Language: German

Date of disclosure: May 12, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: May 12, 2026

Address:

Douglas AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: May 12, 2026Address: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen Language: EnglishDate of disclosure: May 12, 2026Address: https://douglas.group/en/investors/publications

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