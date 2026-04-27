Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
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27.04.2026 09:36:53
EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: Douglas AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Douglas AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Language: English
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://douglas.group/en/investors/publications
27.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Germany
|End of News
|EQS News Service
|
2315526 27.04.2026 CET/CEST
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09:36
|EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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22.04.26
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|23.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
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|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
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|11.02.26
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|23.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
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|UBS AG
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