03.02.2026 17:16:24

EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Douglas AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

03.02.2026 / 17:16 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Douglas AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)

Language: German
Date of disclosure: February 11, 2026
Address: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Language: English
Date of disclosure: February 11, 2026
Address: https://douglas.group/en/investors/publications

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: February 11, 2026
Address: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Language: English
Date of disclosure: February 11, 2026
Address: https://douglas.group/en/investors/publications

03.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Germany

 
End of News EQS News Service

2270778  03.02.2026 CET/CEST

