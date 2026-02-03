Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
03.02.2026 17:16:24
EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Preliminary announcement financial reports: Douglas AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Douglas AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)
Language: German
Date of disclosure: February 11, 2026
Address: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Language: English
Date of disclosure: February 11, 2026
Address: https://douglas.group/en/investors/publications
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: February 11, 2026
Address: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Language: English
Date of disclosure: February 11, 2026
Address: https://douglas.group/en/investors/publications
|Language:
|English
|Company:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Germany
|End of News
|EQS News Service
2270778 03.02.2026 CET/CEST
