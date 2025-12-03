EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



03.12.2025 / 13:51 CET/CEST

Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 18.12.2025Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 18.12.2025Ort: https://douglas.group/en/investors/publications Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 18.12.2025Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 18.12.2025Ort: https://douglas.group/en/investors/publications

