Douglas Aktie

WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

03.12.2025 13:51:04

EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

03.12.2025 / 13:51 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025
Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025
Ort: https://douglas.group/en/investors/publications

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025
Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.12.2025
Ort: https://douglas.group/en/investors/publications

03.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2239808  03.12.2025 CET/CEST

14.08.25 Douglas Neutral UBS AG
14.08.25 Douglas Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.25 Douglas Buy Deutsche Bank AG
15.05.25 Douglas Neutral UBS AG
