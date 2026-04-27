Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|
27.04.2026 09:36:53
EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://douglas.group/en/investors/publications
27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Douglas AG
|Luise-Rainer-Strasse 7-11
|40235 Düsseldorf
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2315526 27.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Douglas AG
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
09:36
|EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
09:36
|EQS-AFR: Douglas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Douglas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|Freundlicher Handel: SDAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
25.03.26
|SDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Douglas AG
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|10,08
|-3,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende in Grün -- DAX schließt leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.