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27.04.2026 09:36:53

EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

27.04.2026 / 09:36 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: https://douglas.group/en/investors/publications

27.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2315526  27.04.2026 CET/CEST

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