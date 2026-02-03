EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.02.2026Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.02.2026Ort: https://douglas.group/en/investors/publications Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.02.2026Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.02.2026Ort: https://douglas.group/en/investors/publications

