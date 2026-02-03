Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
|
03.02.2026 17:16:24
EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort: https://douglas.group/en/investors/publications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.02.2026
Ort: https://douglas.group/en/investors/publications
