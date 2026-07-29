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WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

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29.07.2026 10:48:24

EQS-AFR: Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Douglas AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Douglas AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

29.07.2026 / 10:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Douglas AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://douglas.group/en/investors/publications

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://douglas.group/de/investoren/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://douglas.group/en/investors/publications

29.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Douglas AG
Luise-Rainer-Strasse 7-11
40235 Düsseldorf
Deutschland
LEI Code: 529900RLJJSL6ZU4P947

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2373496  29.07.2026 CET/CEST

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