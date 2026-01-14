Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
14.01.2026 11:22:03
EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 11, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: March 11, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 11, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: March 11, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations
14.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|End of News
|EQS News Service
|
2259960 14.01.2026 CET/CEST
