14.01.2026 11:22:03

EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

14.01.2026 / 11:22 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: March 11, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen

Language: English
Date of disclosure: March 11, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 11, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen

Language: English
Date of disclosure: March 11, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations

14.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany
Internet: https://www.porsche.com/international/

 
End of News EQS News Service

2259960  14.01.2026 CET/CEST

14.01.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Porsche vz. Neutral UBS AG
09.01.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
05.01.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
