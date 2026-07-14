Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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14.07.2026 14:51:04
EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations
14.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|LEI Code:
|529900EWEX125AULXI58
|End of News
|EQS News Service
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2365690 14.07.2026 CET/CEST
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14:51
|EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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14:51
|EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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