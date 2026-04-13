Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
13.04.2026 14:07:53
EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: April 29, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: April 29, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations
13.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Germany
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|End of News
|EQS News Service
|
2307234 13.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
15.04.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
15.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
15.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
14.04.26
|EQS-News: Open-air driving pleasure in the new Porsche 911 GT3 S/C (EQS Group)
|
14.04.26
|EQS-News: Open-Air-Fahrspaß im neuen Porsche 911 GT3 S/C (EQS Group)
|
14.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.