Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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08.10.2026 15:07:31

EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

08.10.2026 / 15:07 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: October 27, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen

Language: English
Date of disclosure: October 27, 2026
Address: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations

08.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany
Internet: https://www.porsche.com/international/
LEI Code: 529900EWEX125AULXI58

 
End of News EQS News Service

2412746  08.10.2026 CET/CEST

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07.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,11 -4,19% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

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