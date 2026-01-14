Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
14.01.2026 11:22:03
EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations
14.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2259960 14.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
14.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
14.01.26
|XETRA-Handel So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
14.01.26