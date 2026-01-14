EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.03.2026Ort: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.03.2026Ort: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.03.2026Ort: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.03.2026Ort: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations

