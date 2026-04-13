Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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13.04.2026 14:07:53
EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2026
Ort: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations
13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2307234 13.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.03.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.04.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Porsche vz. Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
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