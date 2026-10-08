Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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08.10.2026 15:07:31
EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.10.2026
Ort: https://investorrelations.porsche.com/de/finanzinformationen/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.10.2026
Ort: https://investorrelations.porsche.com/en/financial-information/reports-and-presentations
08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
|Porscheplatz 1
|70435 Stuttgart
|Deutschland
|Internet:
|https://www.porsche.com/international/
|LEI Code:
|529900EWEX125AULXI58
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2412746 08.10.2026 CET/CEST
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