Dürr Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
|
28.11.2025 15:39:53
EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Dürr Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Dürr Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: March 31, 2026
Address: https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations
