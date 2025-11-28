Dürr Aktie
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
|
28.11.2025 15:39:53
EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Dürr Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Dürr Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.durr-group.com/de/investoren/berichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.durr-group.com/en/investor-relations/reports-presentations
28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dürr Aktiengesellschaft
|Carl-Benz-Str. 34
|74321 Bietigheim-Bissingen
|Deutschland
|Internet:
|www.durr-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2236998 28.11.2025 CET/CEST
